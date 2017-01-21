Medipol Başakşehir, Kadıköy'de ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 18. hafta maçında yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da galip gelemedi.



Evinde yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 7 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 16, Medipol Başakşehir 5 gol attı.



Ligde 18. randevu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 17 maçta Fenerbahçe 8, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.



Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, lacivert-turunculular 21 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Maçlar

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2 2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0 2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1 2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0 2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2 2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0 2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0 İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2

2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0