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Manchester United rekor kıracak

MANCHESTER UNİTED REKOR KIRACAK

İngiliz basınına göre Manchester United, gelecek sezon bir transfer rekoru daha kırmaya hazırlanıyor.

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Jose Mourinho yönetiminde sancılı bir uyum süreci geçiren Manchester United, son haftalarda aldığı galibiyetlerle, kendisini yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışının içinde buldu. United yönetimi bir yandan da, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Menajer Mourinho'nun transfer listesinin zirvesinde ise Atletico Madridli Antoine Griezmann bulunuyor. İngiliz basınına göre; Manchester United yönetimi, Paul Pogba'nın ardından bir transfer rekoru daha kırmaya hazır. United ile Griezmann arasında sözlü anlaşmaya varıldığını öne süren Independent Gazetesi’ne göre; Fransız oyuncu sezon sonunda, futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

Büyük umutlarla Manchester United'a transfer edilen Memphis Depay ise Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Bu sezon hemen hemen hiç forma şansı bulamayan Depay'ın birkaç gün içinde Lyon'a transfer olması bekleniyor.

Eurosport

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