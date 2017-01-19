Manchester City'e 19'luk sambacı

Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu. Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde 21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek.
33 numaralı formayı seçen Jesus, Manchester City'nin kazanma alışkanlığına sahip bir kulüp olduğunu ve yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 42 puanla beşinci sırada yer alıyor.
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MANCHESTER CİTY'E 19'LUK SAMBACI
Manchester City, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ile resmi sözleşme imzaladı.
Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu. Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde 21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek.
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