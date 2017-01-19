ANA SAYFA
Manchester City'e 19'luk sambacı

MANCHESTER CİTY'E 19'LUK SAMBACI

Manchester City, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ile resmi sözleşme imzaladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon  şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki  Jesus, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil  oldu. Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde  21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek.
 
33 numaralı formayı seçen Jesus, Manchester City'nin kazanma  alışkanlığına sahip bir kulüp olduğunu ve yeni takımında şampiyonluk yaşamak  istediğini söyledi.
 
Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 42  puanla beşinci sırada yer alıyor.

29
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ali Ay: Aziz Yıldırım ile görüştükDursun Özbek'ten TT Arena müjdesiGalatasaray'a bir Hollandalı daha
Ekici'de şok gelişme !''Ben Trabzonspor ile anlaştım''Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber !
'Doğruları söylemenin zamanı geldi'Fenerbahçe'nin Sosa'ya teklif ettiği inanılmaz rakamErkan Zengin yıllık 12 milyon TL'yi reddetti
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS