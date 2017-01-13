LİGİN İKİNCİ YARISI MÜTHİŞ BAŞLADI ! Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Bursaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig 13.01.2017 21:49

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçı nefesleri kesti Trabzonspor, Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Maçta tempo ve heyecan hiç düşmedi. Bordo-mavililere galibiyeti 1 gol-1 asistle oynayan Yusuf Yazıcı getirdi. Trabzonspor'da N'Doye kırmızı kart gördü. 2. YARININ İLK GOLÜ 19 YAŞINDAKİ YUSUF'TAN Trabzonspor'un 1997 doğumlu yeteneği Yusuf Yazıcı, 12. dakikadaki golüyle bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Emmanuel Mas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği uzun taç atışında altıpas içinde oluşan karambolde 19 yaşındaki oyuncu araya girerek meşin yuvarlağı Harun Tekin'nin solundan ağlarla buluşturdu. UĞUR DEMİROK MÜTHİŞ YÜKSELDİ 28'de Uğur Demirok, sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına ortasına sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. BURSASPOR ARADIĞINI BULDU! Bursaspor soyunma odasına farkı indirmek için ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda golü buldu! Merter’in ortasında Kubilay ilk pozisyonda kaleci Onur’u geçemedi, önüne seken topta şutunu çeken genç golcü skoru 2-1 yapan golü attı. Bursaspor umutlandı. HAMZAOĞLU TRİBÜNE! Verilen taç atışı kararı sonrasında Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu adeta çıldırdı! Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile kısa bir süre konuşan Hamzaoğlu ardından tribüne gönderildi. Verilen kararın ardından Bursaspor taraftarları tezahüratlarla hakeme ve federasyona tepki gösterdi. TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI! N'Doye ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Trabzonspor 10 kişi kaldı. Hava topu mücadelesi sırasında Dame N'Doye Erdem Özgenç'e dirseğini kullanarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Senegalli forveti ikinci sarı kartla oyun dışı bıraktı. İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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