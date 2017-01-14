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Liderden Sergen Yalçın'a ilk darbe

LİDERDEN SERGEN YALÇIN'A İLK DARBE

Medipol Başakşehir evinde Kayserispor'a gol yağdırdı.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir evinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor'a gol yağdırdı: 5-0.

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Medipol Başakşehir, kendi sahasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla dağıttı, ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaptı.
 
İstanbul temsilcisini farklı galibiyete götüren golleri 24'te Mehmet Batdal, 26'da penaltıdan Emre Belözoğlu, 63'te Edin Visca, 81'de Stevanovic (kk) ve 88'de Cengiz Ünder attı.
 
Maça 10 önemli eksikle çıkan Kayserispor bu sezon ligdeki en farklı mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 39'a yükseltti. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.  

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