Lens kickboks hayranı çıktı

Jeremain Lens futbol antrenmanlarından arta kalan zamanlarda salona giderek kickboks çalışıyor. Özellikle sürati ile etkili olan Fenerbahçeli futbolcu, çevikliğini artırmak için ekstra çalışmalara başvururken, performansını olumlu etkilemesi için bir uzman eşliğinde düzenli bir şekilde boks yapıyor. Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte Nani de boks çalışırken, şu an takımda Hasan Ali Kaldırım ve Kjaer gibi isimler de zaman zaman boks antrenmanlarında ter döküyor.