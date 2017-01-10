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Lasme geri mi dönüyor ?

LASME GERİ Mİ DÖNÜYOR ?

Galatasaray'ın eski yıldızı Stephane Lasme, Galatasaraylı taraftarların 'geri dön' çağrılarına retweet yaparak destek verdi.

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Galatasaray Odeabank'ta geçen sezon forma giyen ve sahada ortaya koyduğu mücadelede ile taraftarların adeta sevgilisi olan Stephane Lasme, sosyal medyadan Galatasaraylı taraftarların 'geri dön' çağrılarına retweet yaparak destek verdi.

1 yıl men cezası

Stephane Lasme'nin bu hamlesi 'Galatasaray'a mı dönüyor' sorusunu akıllara getirdi. Stephane Lasme, geçen sezon Pınar Karşıyaka ile oynanan play-off mücadelesinde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası almıştı. 

Stephane Lasme'nin o retweetleri:

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AMK Gazetesi
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