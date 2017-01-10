Lasme geri mi dönüyor ?

Galatasaray Odeabank'ta geçen sezon forma giyen ve sahada ortaya koyduğu mücadelede ile taraftarların adeta sevgilisi olan Stephane Lasme, sosyal medyadan Galatasaraylı taraftarların 'geri dön' çağrılarına retweet yaparak destek verdi.
1 yıl men cezası
Stephane Lasme'nin bu hamlesi 'Galatasaray'a mı dönüyor' sorusunu akıllara getirdi. Stephane Lasme, geçen sezon Pınar Karşıyaka ile oynanan play-off mücadelesinde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası almıştı.
Stephane Lasme'nin o retweetleri:
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS