Lasme geri mi dönüyor ?

Galatasaray Odeabank'ta geçen sezon forma giyen ve sahada ortaya koyduğu mücadelede ile taraftarların adeta sevgilisi olan Stephane Lasme, sosyal medyadan Galatasaraylı taraftarların 'geri dön' çağrılarına retweet yaparak destek verdi.



1 yıl men cezası



Stephane Lasme'nin bu hamlesi 'Galatasaray'a mı dönüyor' sorusunu akıllara getirdi. Stephane Lasme, geçen sezon Pınar Karşıyaka ile oynanan play-off mücadelesinde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası almıştı.



Stephane Lasme'nin o retweetleri: