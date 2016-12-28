Konyaspor koltuğu kaptı

KONYASPOR KOLTUĞU KAPTI Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gümüşhanespor'u 3-0 yendi. Futbol » Türkiye Kupası 28.12.2016 19:16

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Gümüşhanespor'u konuk eden Atiker Konyaspor, rakibini net bir skorla devirerek zirveye yerleşti.. MAÇTAN DAKİKALAR 38. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Milosevic'in soldan ortasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Jonsson'un şutunda meşin yuvarlak, altıpas önünde bulunan Hora'ya çarptı. Yön değiştiren top kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın sağından ağlara gitti: 1-0 İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 77. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in sağdan pasıyla altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Halil İbrahim Sönmez'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0 79. dakikada Atiker Konyaspor 3 farklı skoru yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahasında topu uzaklaştırmak isteyen Salih Zafer Kurşunlu ters bir vuruş yaparak, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 3-0 Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Suat Arslanboğa, İlker Takpak, Mustafa Sönmez Atiker Konyaspor: Abdülaziz Demircan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Mbamba (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Emre Can Atila), Milosevic, Hora (Dk. 61 Bajic) Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Taner Koç (Dk. 58 Rıdvan Koçak), Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Cansın Çiçek, Mehmet Abdullah Çoban, Serhat Mermer, Cumhur Yılmaztürk (Dk. 58 Taşkın Çalış), Mehmet Menderes Önkuzu, Cem Sultan, Onur Okan (Dk. 82 Hüseyin Ali Pala), Ali Özgün Goller: Dk. 38 Hora, Dk. 77 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 79 Salih Zafer Kurşunlu (kendi kalesine) (Atiker Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 23 Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Dk. 66 Jonsson (Atiker Konyaspor) 43