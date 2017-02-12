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Kjaer: Kollarımı kesemem !

KJAER: KOLLARIMI KESEMEM !

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Simon Kjaer, karıştığı penaltı pozisyonunu yorumladı.

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Süper Toto SÜper Lig'de Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Simon Kjaer açıklamalarda bulundu.

"Ben futbol oynuyorum ama aynı zamanda insanım. Ellerimi kesemem. Az önce gördüm pozisyonu. Şaka gibi bir karar olmuş. Bu akşam maçı bitiremedik"
 
"BANA GÖRE UTANÇTIR"
 
Yeterince iyi görüntü sergileyemedik. 2. yarıda rakibimize ilk yarıya göre daha çok şans sunduk. Elmize bir fırsat gelmişti bunu değerlendiremedik.
 
Muhabirin büyük maçlarda iyi konsantre olunmasına rağmen diğer maçlarda bunu neden göstermedikleri sorusu üzerine Kjaer: "Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Bana göre bir utançtır bu. Kesin bir şey söyleyemem. Söylesem bugün farklı bir şekilde sahandan ayrılırdık. Çok üzgünüm, çok sinirliyim ama devam etmeliyiz. Kolay değil. Hayat bu şekilde ilerliyor"

Milliyet
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