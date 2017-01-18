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Kerber ve Federer turladı

KERBER VE FEDERER TURLADI

Avustralya Açık'ta Kerber ve Federer 3. tura yükseldi

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber ve tek erkeklerin 17 numaralı seribaşı Roger Federer, adlarını 3. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar  ikinci tur mücadelesinde, geçen yılın şampiyonu Alman tenisçi Kerber ile  vatandaşı Carina Witthöft karşılaştı. Maçı 6-2, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1  kazanan Kerber, tur atladı.
 
Kadınların 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Avustralyalı  Jaimee Fourlis'i, 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ise İsviçreli  Stefanie Vögele'yi 2-0 yendi ve 3. tur vizesi aldı.
 
Federer ve Wawrinka, rakiplerini 3 sette geçti

Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer, ikinci turda  ABD'li rakibi Noah Rubin'i 7-5, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
 
Tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, ABD'li  Steve Johnson'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek 3. tura kaldı.
 
Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Fransız Jeremy  Chardy önünde 6-3, 6-4, 6-3, 10 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych de ABD'li  Ryan Harrison karşısında 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 galip gelerek 3. tura  çıktı.
 
Avustralya Açık'a 12 numaralı seribaşı olarak katılan Fransız  Jo-Wilfried Tsonga ise Sırp Dusan Lajovic karşısında ikinci tur maçından 3-0  (6-2, 6-2, 6-3) galip ayrıldı.

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