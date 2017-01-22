Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor / Maç devam ediyor

45.DK: Hakem Halil Umut Meler ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45.DK: Yusuf Yazıcı golde asisti yapan oyuncu oluyor.

45.DK: GOOOLL!!! Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın golü ile maçta öne geçiyor.

45.DK: Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

42.DK: Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

41.DK: Kasımpaşa gole yaklaşıyor. Bengali Koita'nın ara pasıyla topla buluşan Tunay Torun'un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden geri geliyor.

37.DK: Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde ev sahibi Kasımpaşa'nın üstünlüğü göze çarpıyor.

34.DK: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Joao Pereira Adem Büyük'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

33.DK: Kasımpaşa gole yaklaşıyor. Strahil Popov'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Bengali Koita'nın etkili kafa vuruşunda Onur Kıvrak soluna giden topu son anda güçlükle çelmeyi başarıyor.

20.DK: Ogenyi Onazi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Kasımpaşa savunmasından geri geliyor.

17.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tunay Torun'un ceza alanına gönderdiği ortasında top Adem Büyük'e çarparak doğrudan auta çıkıyor.

15.DK: Kasımpaşa bu dakikalarda kısa paslarla rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.

10.DK: Trabzonspor gole yaklaşıyor. Fabian Castillo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Okay Yokuşlu'nun ön direkte yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geliyor. Ardından Yusuf Yazıcı'nın seken topa yaptığı vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

7.DK: Her iki takımda ilk dakikalar itibariyle oyun kurmakta zorlanıyor.

3.DK: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Tunay Torun'un ceza alanına gönderdiği ortasında Jan Durica topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1.DK: Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Kasımpaşa başlıyor.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyeti ile moralli bir şekilde başlayan Trabzonspor kendi sahasında formda bir görüntü çizen Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takım rakibini deplasmanda yenerek seri yakalamak istiyor. Kasımpaşa ise 3 puanı almanın peşinde olacak.

KADROLAR

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Pavelka, Tunay, Adem, Koita.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay Şahan, N'Doye