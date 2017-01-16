Karabük'ten Aziz Yıldırım'a destek !

Sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında önemli eksiklerine rağmen puan ya da puanlar almak istediklerini belirten Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, "Bu ülkede hakem terörü var" açıklamasına destek verdi.

Akhisar Belediyespor’u kendi sahasında 1-0 mağlup eden Kardemir Karabükspor’da 3 puan sevinci yaşanırken Başkan Ferudun Tankut, maça ilk 11’de oynayan 6 eksikle çıktıklarını hatırlatırken şöyle dedi:



"Onların yerlerine oynayan diğer oyuncularımız sahada üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Maç boyunca oyunun hakimi biz olduk. Belki gol yollarında zorlandık ama 1 golle de olsa kazanmasını bildik. Ligin 2’nci yarısına galibiyetle başlamak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Teknik ekip ve futbolcularımızı tebrik ediyorum."



'GALATASARAY MAÇINDAN YÜZÜMÜZÜN AKIYLA ÇIKACAĞIZ'



Taraftarlarına 13 bin kişilik statlarını doldurmaları çağrısında bulunan Başkan Tankut, bu hafta cumartesi akşamı sahalarında Galatasaray'la karşılaşacaklarını belirtirken de şöyle dedi:

"İlk 11’de oynayan çok önemli eksik oyuncularımız var. Afrika Kupası’nda bulunan Yatabare, Traore ve Poko ile sakatlığı süren yeni transferimiz kaleci Rybka'da bu maçta olmayacak. Tedavisi süren Skulason’un durumu ise belirsiz. Ancak önemli eksik oyuncularımıza rağmen puan ya da puanlar almak için her türlü mücadeleyi yapacağız. İnanıyorum ki takımımız onurlu bir mücadele gösterecek ve bu maçtan yüzümüzün akıyla çıkacağız."



AZİZ YILDIRIM'A DESTEK



Başkan Ferudun Tankut, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı, "Bu ülkede hakem terörü var" açıklamasına da destek çıkarken şöyle konuştu:



"Biz bunu geçen seneden bu yana dillendiriyoruz. Kayrımcılıkla, adamcılıkla, bir takımı kayırmakla, bir takımı aşağıya çekmek, bir takımı yukarıya çekmek gibi konularla Türk futbolunun bir yere ulaşmayacağını defalarca dile getirdim. Aziz Yıldırım’ı dinledim. Bir saat onu anlattı. Herkes bir emek sarf ediyor. Takımların, futbolcuların kaderi gibi, şehirlerin de kaderi var. Biz ilk yarı çok mağdur edilen bir takım pozisyonundaydık. Ligin ilk yarısında arzu ettiğimiz puanı maalesef yakalayamadık. Yakalayamamamızın sebebi bizden kaynaklanan bir sebep değil. Maalesef çok ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Birçoğu sonucu çok net değiştirdi. Eğer hakem hatalarıyla karşılaşmamış olsaydık, sıralama da 5’inci, 6’ncı olacaktık. Transfer yapmamayı, mevcut takımla yola devam etmeyi düşünüyor, olacaktık. Maalesef 18 puanda kalınca ister istemez birkaç mevkiye transfer yapmak durumunda kaldık. İnşallah ligin 2’nci yarısında hem bizim hem de diğer takımlarla ilgili hakemlerimizin sahaya çıkarken çok özgür iradeleriyle karar vereceği maçlar yaşanır."