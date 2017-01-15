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Kadıköy'de kritik karar !

KADIKÖY'DE KRİTİK KARAR !

Fenerbahçeli oyuncular, Adanaspor maçının 17. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı.

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Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan maçın 17. dakikasında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Jeremain Lens'ın ortasında Jose Fernandao topa net bir vuruş yapamadı ve %100'lük bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ardından ceza sahası içinde bir karambol oluştu ve Fenerbahçe'de Josef de Souza, topu bir anda önünde bulundu. Josef de Souza, topu kontrol etmek isterken yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltıbekledi ancak hakem Serkan Çınar, pozisyonda faul olmadığını belirtti.

Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle sosyal medyadan Josef de Souza'nın ayağına bir müdahale olduğunu ve bu nedenle penaltı verilmesi gerektiğini söyleyerek, büyük bir tepki gösterdi.

Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, "De Souza'ya yapılan net penaltı verilmedi. Bu iş böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

Sporx
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