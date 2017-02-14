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Jose Sosa'nın yerine Hakan Çalhanoğlu

JOSE SOSA'NIN YERİNE HAKAN ÇALHANOĞLU

İtalyan devi Milan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor...

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İtalya Serie A devi Milan'ın transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İtalyan basınında çıkan haberde Mart ayında göreve gelecek yeni Milan yönetiminin transfer bütçesi olarak 150 Milyon Euro belirlediği ve orta sahaya yapılacak transferlerden birinin Hakan olacağı iddia edildi.

Haberde ayrıca yeni yönetimin kulübü eski günlerine döndürmek adına Thiago Silva, Cesc Fabregas ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimleri transfer edebileceği ifade edildi.

Hakan, Trabzonspor'la olan sözleşmesini haksız yere fesh ettiği için 4 ay futboldan men edilmişti.

Hürriyet

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