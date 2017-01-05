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İşte Gregory van der Wiel'in yeni adresi

İŞTE GREGORY VAN DER WİEL'İN YENİ ADRESİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'in yeni adresi belli oldu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hollanda basınında yer alan haberde; Gregory van der Wiel'in kariyerini büyük bir ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüreceği ve Al Wahda takımı ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı kaydedildi.
 
Al Wahda'nın Al Jazira ile yaptığı maçı Dubai'de izleyen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, maçın ardından Al Wahda ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtildi.

Ajansspor

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