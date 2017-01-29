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Igor Tudor'dan Galatasaray açıklaması

IGOR TUDOR'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor’da teknik direktör Igor Tudor, rakiplerini tebrik ettiğini belirterek, “İlk yarı iyi oynamadık ama ikinci yarı oyunu domine eden takımdık. İyi oynadık ancak gol bulamadık” şeklinde maçı yorumladı.

GALATASARAY’LA İSMİNİN ANILMASI HAKKINDA KONUŞTU

Galatasaray teknik direktörlüğü için adının geçtiği yönündeki bir soru üzerine kendisinin de bu haberleri okuduğunu ifade eden Igor Tudor, “Sezon sonuna kadar Karabükspor ile sözleşmem var. Şu an buraya bağlıyım ve işime odaklıyım” yanıtını verdi.

Galatasaray’dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine gülümseyen Tudor, “Yorum yapmayacağım” diyerek açıklamalarını noktaladı.

AMK Gazetesi
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