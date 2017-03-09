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Igor Tudor’a 1 maç ceza !

IGOR TUDOR’A 1 MAÇ CEZA !

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç ceza verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynadığı maçta hakem tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor’a 1 maç ceza verdi. Sarı-kırmızılı takımın hocası, Gençlerbirliği maçında takımının soyunma odasına giremeyecek ve yedek kulübesine oturamayacak!

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“GALATASARAY A.Ş.’nin, 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu IGOR TUDOR’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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