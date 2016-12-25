İbrahim Üzülmez'den maç sonu flaş sözler

Beşiktaş yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İyi bir mücadele bekliyordum, mücadele ettik. Takımda bir canlılık olduğu ortaya çıktı. Zor maç olacağını biliyorduk. Vodafone Arena'da oynamamız gerektiği gibi oynadık. 4-5 tane net pozisyonumuz var. Öne geçsek, bizim için avantaj olabilirdi. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ettim. 4 tane direkt oynayabilecek oyuncu kadroya katarsak, iyi olacak. En az 2 stopere ihtiyacımız var. Herkesin içi rahat olsun, bu takım çıkışa geçecektir" dedi.

"Yatarak maç kazanacaksak, hiç kazanmayalım"



İbrahim Üzülmez ayrıca, "Oyuncuların vakit geçirmesinden yana değilim. Beşiktaş'ın Deli İbo'su olarak yere yatıp maç kazanmak istemem, böyle düşüncelere sahip olmam Böylesine sevdiğim bir taraftarın önünde böyle bir düşüncede de olamam. Bizim yapımızda yere yatarak maç kazanmak yok. Yatarak maç kazanacaksak, hiç kazanmayalım" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"



İbrahim Üzülmez basın toplantısında da önemli açıklamalarda bulunruken bir gün Beşiktaş'ın başında teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi.



İşte İbrahim Üzülmez'in basın toplantısındaki açıklamaları;



"Zor bir geceydi. Tabii ki bir takım değişimleri yapmak kolay değil ama takım olarak 3 haftaya baktığımızda bugün ortaya koyulan mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Geçen hafta kaybeden Beşiktaş seyirci ve saha avantajını kullandı bugün. Baskıyı da hissettirdiler. Burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Bugün evet kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 çok net gol pozisyon bulduk. Bu kadar pozisyon yakalayıp birini değerlendirseydik çok daha farklı olabilirdi. "



"Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir süreçteyiz. Son 7 maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. İnanıyorum ki Gaziantep takımı ikinci yarı itibariyle çıkış yakalayacak. Kolayı herkes seçer biz zora talip olduk. Bütün takım arkadaşlarımızın karakter göstermesi gerek. Puanı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'tan daha çok gol pozisyonumuz var. Penaltının uzaktan yakından alakası yok. Biz öyle karakterde insanlar değiliz taraftar yanlış tanımış olabilir. Hakemlerin de dikkat etmesi gerek. Beşiktaş şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Böylesine maçlarda onlardan daha fazla istememiz lazım. Bizim için eksik olan final pozisyonlarındaki eksiklikti"



"SİYAH-BEYAZ BİZİM İÇİN ÇOK ANLAM İFADE EDİYOR"



Beşiktaş tribünlerinin kendisi hakkında ki sevgi tezahüratları ve övgüleri hakkında ise Üzülmez, "Duygulanmamak elde değil. 11 sene bu takımda kaptanlık yapmış bir oyuncuyum. Farklı ve özel bir camia benim için. Ayrılırken de kaptanlık pazubandını da evimde saklıyorum ancak Beşiktaş aşkıyla mücadele ettiğim için çok oyuncular gelmesine rağmen en çok oynayan oyunculardan biriyim. Siyah-Beyaz bizim için çok anlam ifade ediyor. Müthiş bir stat olmuş ancak İnönü'nün ambiyansını daha çok özlüyorum. Hedefim tabii ki Allah nasip ederse bu camianın başında kim olmak istemez. Benim de hedeflerim Beşiktaş'ın başında olmak. Geçen sene müthiş bir başarı yaptık. Bu başarıyı Gaizantepspor'da da yakalamak istiyoruz. Sonunda neden olmasın. Kaliteli oyuncularla beraber o sinerjiyi yakalarsak bunu daha iyi yaparız. Vodafone Arena'da taraftarın deli İbrahim tezahüratı onların Deli İbrahim'i olarak Allah inşallah bize nasip eder" ifadelerini kullandı.