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Hasan Kabze resmen Altınordu'da

HASAN KABZE RESMEN ALTINORDU'DA

Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli golcü Hasan Kabze'nin yeni takımı resmen belli oldu.

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TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu, Hasan Kabze ile sezon sonuna kadar anlaştı. Hasan'la pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacağı resmi siteden duyruldu.

 Bucaspor altyapısından yetişen golcü futbolcu, Türkiye'de Dardanelspor, Galatasaray, Orduspor, Konyaspor ve Akhisar Belediyespor formalarını giydi. Galatasaray'dan 2006-2007 sezonu sonunda Avrupa'ya giden Hasan Kabze, Rusya'nın Rubin Kazan ve Fransa'nın Montpellier takımlarında da giydi. Kariyeri boyunca Süper Lig'de 174, TFF 1'inci Lig'de 74 ve 2'nci Lig'de de 57 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu bu maçlarda 77 gol attı. Hasan Kabze 7 kez de A Milli Takım'a seçildi. Kulüpten yapılan açıklamada Hasan Kabze'nin takıma aynı zamanda ağabeylik yapacağı ve altyapı çalışmalarında da rol alacağı ifade edildi. 

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