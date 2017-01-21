Moussa Sow’a UEFA’dan çok özel bir jest geldi. Önceki gün doğum gününü kutlayan Senegalli futbolcu için resmi hesaplarından paylaşım yapan UEFA, röveşata gollerini öne çıkardı. Manchester United maçının fotoğrafını koyan UEFA, “Harika gollerin adamı. Sadece harika goller atabiliyor. Mutlu yıllar” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sow, ilk defa Afrika Uluslar Kupası’nda forma giydi. Tecrübeli golcü, Senegal’in Kongo’yu 2-0 yendiği maçta 63. dakikada oyuna girdi.



"Hoca ne isterse yapıyorum"



Gençlerbirliği’ne karşı kupada ilk golünü atan Karavaev, Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.

Sarı-lacivertli takımda Advocaat’ın talimatlarını dinlediğini kaydeden 24 yaşındaki yıldız, “Hocam ne isterse onu yapıyorum. Ayrıca Advocaat golden sonra bana teşekkür etti ve iyi iş çıkardığımı söyledi. Attığım golde normal bir goldü. Kanatlardan içeri kat ederek, kaleye yakın bölgeye geldim. Hocanın istediği buydu, ben de yaptım. Ama Stoch’u da anlatmak lazım; güzel iş çıkardı” dedi.

Golden sonra herkesten tebrik aldığını anlatan Karavaev, “Çok güzeldi. Herkes benim yanıma geldi, tebrik etti. Gerçi basit bir maçtı, yedek takımla gittik kupa maçına. Ancak benim açımdan önemli bir adım oldu. Çok heyecan vericiydi” diye konuştu.



Kadro değişiyor



Fenerbahçe’de kadro değişiyor. Sarı-lacivertliler pazar günü iki puan kaybedilen Adanaspor maçına göre farklı bir 11 ile sahada olacak.



Kjaer’in dönmesiyle savunmadaki sorun çözüldü. Sakatlığı bulunan Mehmet Topal’ın yokluğunda bu görevi Souza üstlenecek. Brezilyalı’nın önünde ise Ozan ve Alper’in oynaması bekleniyor. Hücumda ise Advocaat’ın seçenekleri daha fazla. Bugün yapılacak son çalışma ile kadro şekillenecek.