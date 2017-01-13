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Hamzaoğlu tribüne gönderildi

HAMZAOĞLU TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yaptığı itirazlar nedeniyle tribüne gönderildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Bursaspor'un konuğu Trabzonspor oldu.

İki ekipte ligin 2. yarısına iyi bir başlangıç yapmak için sahadan galibiyet ile ayrılmak için sahaya çıktılar.

Yeşil Beyazlılar'ın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sırasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği kararlara sert tepki gösterdi.

Hakem ile ikili diyaloğa giren Hamzaoğlu, sinirlerine hakim olamadı ve mücadelenin 32. dakikasında tribüne gönderildi.

Tecrübeli teknik adam tribüne doğru giderken de hala sinirli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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