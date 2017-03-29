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''Hakan Şükür kafayı yemiş, psikolojisi bozuk''

''HAKAN ŞÜKÜR KAFAYI YEMİŞ, PSİKOLOJİSİ BOZUK''

Galatasaray'ın eski oyuncusu Evren Turhan, FETÖ/PDY nedeniyle G.Saray'dan ihraç edilen Hakan Şükür'ü büyük tepki gösterdi.

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Spor yazarı ve A Spor yorumcusu Evren Turhan gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Turhan, "Şu bir gerçek ki, bunlar ülkelerini sattılar ve bıraktılar. Galatasaray Mali Kongresi'nde işin içine siyaseti soktular. Orada ne işi var siyasetin? İzmir Marşı ne alaka? Onun da sebebi var. Organizasyon var. Hakan Şükür kafayı yemiş. Psikolojisi de iyi değil. Onun taptığı adama ben küfür ediyorum, Hakan Şükür ise o tweeti beğeniyor ve sonra milleti üzerimize salıyor. Dava açacağım. Ben onlardan hiç korkmam. Ben temizim ve kendimi biliyorum" diye konuştu.

Evren Turhan, G.Saray Genel Kurulu'nun yaptığı hatayı şimdi yönetimin temizlemeye çalıştığını ifade etti.

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