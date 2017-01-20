Güreş Federasyonu'ndan 'Recep İvedik 5' filmine kınama

Güreş Federasyonu'nun konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce yıllık tarihimizden günümüze ulaşan ve yegane geleneklerimizden biri olan ata sporu güreşimiz her zaman milletimizin göğsünü kabartmıştır. Dünyaya nam salmış Türk pehlivanları çoğu ülkenin hayalini bile kuramadığı madalyaları, kupaları ülkemize kazandırmış dünyanın her köşesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiştir. Bizim sayısız pehlivanlarımızın zaferlerini anlatmaya, ömrümüzce film yapsak yine de yetmez.



Yakın bir zamanda Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde gerçekleşen olimpiyat oyunlarında ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'i yine güreşçilerimiz tarafından kazanılmış, ülkemizin 2 kıta ötesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Tarihler boyunca anlatılacak bu destanın izleri ve anlık etkileri halen sürerken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Recep İvedik 5' isimli filmin fragmanında 'Recep' karakterini oynayan şahsın güreş maçında rakibine yaptığı eylemlerin güreş sporu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını uyarı ile bildirmek isteriz.



Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi ahlaktan uzak bir spormuş gibi gösteren, Peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir. Toplumun, gözünde güreşle ilgilenen sporcularımızı küçük düşüren filminizde ata sporumuz güreşi ve güreşçilerimizin kişilik hakları zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını hatırlatarak, filminizde yayınlanacak olan güreş ile ilgili sahnelerin sporun kuralına uygun hale getirilmesi veya yayınlanmaması, aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı Türkiye Güreş Federasyonu olarak ihtaren bildirir ve yapımcı firmayı şiddetle kınadığımızı bilmenizi isteriz."