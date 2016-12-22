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Göztepe’ye yeni sponsor

GÖZTEPE’YE YENİ SPONSOR

Göztepe yaptığı anlaşmayla birlikte formasına yeni sponsor buldu.

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TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Göztepe, inşaat firmalarından Türkerler Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılıların bu sezon forma göğüs reklamında Mahall Bomonti İzmir logosunu taşıyacağı belirtildi.

Mahall Bomonti Halkapınar’da gerçekleşen toplantıda Türkerler Holdinge Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ile Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bir araya geldi. Başkan Sepil, Türkerler grubunun desteği ile bu sezon özlenen başarıları yakalayacaklarını söyledi. Sepil, “İzmir’in gelişimi için sporun çok büyük önemi var. Maalesef yıllardır bir futbol takımımız Süper Lig’de yer almıyor. Benim amacım Göztepe’yi Avrupa’da yaşadığı güzel günlere döndürmek. Yaptığımız bu sponsorlukların yardımlarıyla başarıyı yakalayacağız. Bizlere yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen Türkerler Grubu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmir’le özel bir bağının olduğunu dile getiren Kazım Türker ise Göztepe’nin Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıların Türkiye’ye Avrupa’daki ilk sportif başarıları getiren kulüp olduğunu belirten Türker, “Göztepe tarihindeki başarılara tekrar kavuşması gereken bu şehri yine zaferlere taşıması gereken bir kulüp. Çok önceden hak ettiğine inandığımız ve asıl yeri Süper Lig olan Göztepe bu sezon hedefine ulaşacaktır. Teknik ekibe ve futbolculara başarılar diliyorum. Göztepe’ye Mahall Bomonti İzmir logolu formasıyla şans diliyorum. Bu işbirliği ile İzmir’e İzmirlilere bir kez daha hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum, herkese teşekkür ediyorum” dedi. Organizasyona Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepeli futbolcular kaptan Gosso, Jahovic, Günay ve Fuchs da katıldı.

AMK Gazetesi
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