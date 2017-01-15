Göztepe'nin kalesi yıkıldı

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftasında Denizlispor’u konuk eden Göztepe rakibine 4-2 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Göztepe bu sonuçla 31 puanda kaldı, Denizlispor 24 puana yükseldi.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Murat Özcan (xx), Cemal Bingül (xx), Mehmet Yıldırım (xx)

GÖZTEPE: Günay (x)- Fuchs (x) (Dk.46 Emre xx), Lokman (xx), Gençer (xx), Schwechlen (xx), Tayfur (xxx), Gosso (x), Murat (xx) (Dk.86 Sinan), Doğa (x) (Dk.56 George x), Halil (xx), Jahovic (xx)

DENİZLİSPOR: Kaan (xx)- Alperen (xx), Cenk (xxx), Berkan (xx) (Dk.60 Sankoh xx), Keremcan (xx) (Dk.87 Barış), Kappel (xxxx), Ömeralp (xx), Anıl (xx) (Dk.68 Moritz xxx), Burak (xx), Ziya (xx), Yasin (xxxx)

GOLLER: Dk.56 Tayfur, Dk.70 (penaltı) Jahovic (Göztepe), Dk.41, Dk.86. Yasin, Dk.81 Kappel, Dk.90+2 (penaltı) Moritz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Doğa, Murat, George, Tayfur (Göztepe), Burak, Keremcan, Cenk (Denizlispor)



Doğanlar Stadı'ndaki maç öncesinde Bornova Belediyesi tarafından dağıtılan şehitpolis Fethi Sekin'in maskelerini takan seyirciler, terör aleyhine birlikte slogan attı. Müsabakayı Sekin'in 3 çocuğundan biri olan Zeynep Dila da (ortada) takip etti.