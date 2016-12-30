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Gomez’den heyecanlandıran paylaşım

GOMEZ’DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Mario Gomez, yeni yıl mesajını Beşiktaş formalı fotoğrafıyla verince taraftarlar “Beşiktaş’a geri dön.” yazdı.

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Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Mario Gomez yaptığı Instagram paylaşımıyla Beşiktaşlıları heyecanladırdı.

Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Alman golcü, “2016’ye teşekkürler, hoş geldin 2017” yazdığı gönderide üç parça halinde Beşiktaş formasıyla olan bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşıma Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

“BEŞİKTAŞ’A GERİ DÖN”

Siyah-beyazlı taraftarlar Alman oyuncuyu mesaj yağmuruna tutarken, Gomez’e en çok yazılan yorum “Come back to Beşiktaş – Beşiktaş’a geri dön” oldu.

Mario Gomez ayrıca Almanya Milli Takımı ve Wolfsburg formalı fotoğraflarını da paylaştı.

Gomez’in paylaşımı şu şekilde:

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