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Gol düellosu 24Erzincanspor'un

GOL DÜELLOSU 24ERZİNCANSPOR'UN

24Erzincanspor, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Elazığspor'u çekişmeli geçen maçın ardından 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4’üncü müsabakasında Spor Toto 3’üncü Ligi 1’inci Grup’ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, kendi saha ve seyircisi önünde 1’inci Ligi takımı Elazığspor’u 3-2 yendi.

STAT: 13 Şubat

HAKEMLER: Emre Molak (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bilal, Ahmet, Zeynel (Dk. 76 Barış), Atilla (Dk. 90 Enes), Cebrail, Sefa, Emre (Dk. 63 Volkan), Yasin, Safa, Oğuz, Ömer

ELAZIĞSPOR: Çağlar, Berk (Dk.87 Zeki), Onur, Ömer Yıldız, Yunus, Ali, Mehmet, Hakan (Dk.89 Enes), Çağrı, Muhammet, Ömer Kara

GOLLER: Dk.1, 81 Atilla, Dk.37 Zeynel (Anagold 24Erzincanspor), Dk.28 (kendi kalesine) Safa, Dk. 47 Ömer (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Yunus, Muhammet (Elazığspor), Sefa (Anagold 24Erzincanspor)

AMK Gazetesi
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