Gol düellosu 24Erzincanspor'un

GOL DÜELLOSU 24ERZİNCANSPOR'UN 24Erzincanspor, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Elazığspor'u çekişmeli geçen maçın ardından 3-2 mağlup etmeyi başardı. Futbol » Türkiye Kupası 27.12.2016 16:02

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4’üncü müsabakasında Spor Toto 3’üncü Ligi 1’inci Grup’ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, kendi saha ve seyircisi önünde 1’inci Ligi takımı Elazığspor’u 3-2 yendi. STAT: 13 Şubat HAKEMLER: Emre Molak (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx) ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bilal, Ahmet, Zeynel (Dk. 76 Barış), Atilla (Dk. 90 Enes), Cebrail, Sefa, Emre (Dk. 63 Volkan), Yasin, Safa, Oğuz, Ömer ELAZIĞSPOR: Çağlar, Berk (Dk.87 Zeki), Onur, Ömer Yıldız, Yunus, Ali, Mehmet, Hakan (Dk.89 Enes), Çağrı, Muhammet, Ömer Kara GOLLER: Dk.1, 81 Atilla, Dk.37 Zeynel (Anagold 24Erzincanspor), Dk.28 (kendi kalesine) Safa, Dk. 47 Ömer (Elazığspor) SARI KARTLAR: Yunus, Muhammet (Elazığspor), Sefa (Anagold 24Erzincanspor) AMK Gazetesi 29