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Gökdeniz Karadeniz'den flaş karar

GÖKDENİZ KARADENİZ'DEN FLAŞ KARAR

Gökdeniz Karadeniz Rus basınına teknik direktör olmak istediğini açıkladı.

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Rubin Kazanlı Gökdeniz Karadeniz aldığı flaş kararı Rus basınına açıkladı.

Futbol hayatını Rus ekibi Rubin Kazan'da sürdüren 37 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz, artık sıranın teknik adamlığa geldiğini belirtti. Rus Soviet Sport internet sitesine bir röportaj veren deneyimli futbolcu şunları söyledi:

"Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu düşüncem hayata geçtiği takdirde memnuniyetle Rusya'da çalışmaya başlayabilirim. Kendime bir söz verdim. Çünkü Rus futboluyla ilgileniyorum. İşin gerisi biraz şans".

Türkiye'den sürekli teklifler aldığını ve geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini dile getiren Karadeniz, "Abartmıyorum, Türkiye'deki 75 milyon insandan 70 milyonu futbola tutkuyla bağlı. Rusya'da olabilir, Rubin Kazan yönetiminden de teklif gelebilir. Düşüncelerim var." şeklinde konuştu.

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