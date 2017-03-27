Genç milliler şov yaptı !

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında çıktığı hazırlık maçında, Moldova’yı konuk etti.

Yeni Eskişehir Stadı’nda oynanan mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan ay-yıldızlılar; Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Moldova’nın tek golü ise 90+2.dakikada Ginsari’den geldi.

MAÇA YOĞUN İLGİ



Eskişehir ve çevre illerden gelen futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi. Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletler, 26 gün önce tükenmişti. Karşılaşmayı 35 bin futbolsever tribünden seyretti.

TERİM İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Finlandiya maçında sahaya çıkan kadronun tamamında değişikliğe gitti.

A Milli Takım, Moldova müsabakasına Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Emre Çolak, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Ahmet Çalık, Enes Ünal, Emre Mor 11'i ile başladı.

Ay-yıldızlı takımın elemelerde Antalya'da yaptığı Finlandiya maçında 11'de forma giyen Volkan Babacan, Ömer Toprak, Volkan Şen, Gökhan Gönül ve Arda Turan bu maçın kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal ile Yunus Mallı yedek soyundu.

100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI



Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni sponsorlarından Arçelik tarafından yaptırılan ve Yeni Eskişehir Stadı'nın maraton tribününde yükselen dev Türk bayrağının altında, "Milli takıma başarılar dileriz." yazısı yer aldı. Stadın çevresine de "Türkiye UEFA EURO 2024 Adayı" pankartı asıldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor, kaleciyi çalımlayıp milli takımın Eskişehir’deki ilk golünü atarak tarihe geçti. 1-0.

24. dakikada Emre Çolak’ın sol kanattan kullandığı kornere şık bir kafa vuruşu yapan Ahmet Yılmaz Çalık, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

31. dakikada Emre Mor’un sağ kanattan ortasına savunma oyuncularının arasından vurmak isteyen Enes Ünal’ın yere düşerken yaptığı dokunuş zayıf kaldı.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Emre Çolak’ın şutunu, kaleci Serghei çift yumrukla uzaklaştırdı.

44. dakikada 4 savunma oyuncusunu çalımlayan Şener Özbayraklı, sağdan girdiği ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder, sol ayağı ile sert bir vuruş yaparak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

62. dakikada Moldova adına serbest vuruşu kullanan Andrei, savunmadan dönen topu tekrar tamamladı, fakat top kaleci Harun Tekin’de kaldı.

77. dakikada sağ kanatta kendisine atılan pasa gelişine havadan bir vuruş yapan Şener Özbayraklı’nın şutunu, kaleci Serghei parmaklarının ucu ile çıkarttı.

90. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla hızlı ilerleyen Radu Gınsarı, çaprazdan yaptığı vuruşla takımının tek golünü attı. 3-1.