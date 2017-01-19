Gaziantepspor'dan kritik galibiyet

GAZİANTEPSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Futbol » Türkiye Kupası 19.01.2017 19:34

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u konuk etti. a2'den canlı yayınlanan maçtan ev sahibi takım, Daniel Kolar ve Doğanay Kılıç'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Gaziantepspor, A Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Osmanlıspor ise averajla 3. sıraya geriledi. Grupta Şanlıurfaspor 12 puanla lider durumda bulunuyor. Son sıradaki Kırklarelispor'un ise puanı bulunmuyor. A Grubunun son haftasında oynanacak olan Osmanlıspor - Kırklarelispor ve Şanlıurfaspor - Gaziantepspor maçlarıyla tur atlayacak takımlar belli olacak. Sabah 42