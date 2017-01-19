ANA SAYFA
Gaziantepspor'dan kritik galibiyet

GAZİANTEPSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u konuk etti. a2'den canlı yayınlanan maçtan ev sahibi takım, Daniel Kolar ve Doğanay Kılıç'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı. 

Bu galibiyetle Gaziantepspor, A Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Osmanlıspor ise averajla 3. sıraya geriledi. Grupta Şanlıurfaspor 12 puanla lider durumda bulunuyor. Son sıradaki Kırklarelispor'un ise puanı bulunmuyor.

A Grubunun son haftasında oynanacak olan Osmanlıspor - Kırklarelispor ve Şanlıurfaspor - Gaziantepspor maçlarıyla tur atlayacak takımlar belli olacak.

Sabah
42
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Trabzonspor Rodallega ile anlaştıBeşiktaş 3 golle turladı !Hamzaoğlu'na 5 maç ceza !
Fenerbahçe’de şok sakatlıkAli Şen'den Aziz Yıldırım'a istifa çağrısıDzeko tamam sıra Roma’da
Aziz Yıldırım’a 6 ay ceza !Fenerbahçe’ye 10 numara sambacıAli Ay: Aziz Yıldırım ile görüştük
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS