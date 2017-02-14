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Gaziantepspor - Adanaspor maçında saha karıştı

GAZİANTEPSPOR - ADANASPOR MAÇINDA SAHA KARIŞTI

Gaziantepspor - Adanaspor karşılaşmasının son anlarından sahalarda istenmeyen görüntüler yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Gaziantepspor kendi sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken sahalarda istenmeyen görüntüler yaşandı.

Adanaspor'dan Bekir Yılmaz taca giden topu almaya gittiği sırada top toplayıcı çocuk topu vermeyince Bekir çocuğun üzerine yürüdü ve sonrasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesinin ardından biten gerginliğin ardından hakem Cüneyt Çakır, Adanaspor'dan Bekir Yılmaz ve Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas'a sarı kart gösterdi.

Karşılaşma Gaziantepspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

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