Galatasaray’ın zirve planı

Medipol Başakşehir'e yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray, tamamen Süper Lig'de şampiyonluğa odaklandı. Sarı-kırmızılı camia, özellikle kupadaki derbi sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yaşanan gerginliğin, takımların performansını olumsuz yönde etkileyebileceği görüşünde birleşiyor. Seri galibiyetlere odaklanan Galatasaray, böylece şubat ayı sonunda zirveyi ele geçirmenin planları içinde…

İLK HEDEF KAYSERİSPOR

Öncelikle hafta sonunda Kayserispor, daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanı ve TT Arena'daki Beşiktaş derbisinde puan kaybı yaşamak istemeyen Cimbom, böylece iki ezeli rakibin arasından sıyrılıp, adını liderliğe yazdırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam etmesini de lig motivasyonunu bozabileceğini düşünüyor. Her şeye rağmen Cimbom'un ilk hedefi Kayseri galibiyetiyle seriyi başlatabilmek.