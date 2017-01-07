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Galatasaray'ın getirdiği Tiote'yi Bursaspor alıyor

GALATASARAY'IN GETİRDİĞİ TİOTE'Yİ BURSASPOR ALIYOR

Bursaspor’un, Cheick Tiote’yi listesine aldığı öne sürüldü.

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Bursaspor’un, sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheick Tiote’yi listesine aldığı öne sürüldü.

Süper Lig’in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulübün, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Cheick Tiote’yi listesine aldığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Fildişi Sahilli oyuncu, menajerler tarafından Bursaspor’a önerildi.
Maliyeti düşük olduğu bildirilen oyuncuyu scout ekiplerinin de izlemeye aldığı öğrenildi.

Deneyimli oyuncu geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda NewcastleUnited formasıyla 22 maçta görev almıştı.

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