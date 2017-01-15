ANA SAYFA
Galatasaray'dan Zabaleta atağı

GALATASARAY'DAN ZABALETA ATAĞI

Galatasaray, Manchester City’nin gözden çıkardığı sağ bek Pablo Zabaleta için harekete geçti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sağ bekten istediği verimi alamayan Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Manchester City'nin gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Pablo Zabaleta ile temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, ilk önerisini yaptı. 

3 yıllık istiyor

Görüşmede Arjantinli futbolcunun 3 yıllık sözleşme istediği belirtildi. Galatasaray ise 2+1 yıllık sözleşme ve sezonluk 2 milyon Euro teklif etti. Zabaleta, Galatasaray yönetiminden düşünmek için süre isterken tecrübeli oyuncunun hafta başında net yanıt vermesi bekleniyor.

AMK Gazetesi
328
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sabri'nin performansı sosyal medyayı salladıFenerbahçe'den Mehmet Ekici hamlesiGalatasaray'dan Zabaleta atağı
Aykut Kocaman'dan olay sözlerSabri'den 5 yıl sonra gelen golRiekerink'ten maç sonu yorumu
Muslera'dan iki kişiye teşekkürKonya’da Mete Kalkavan'a tepkiŞehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray maçında
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS