Galatasaray'dan Zabaleta atağı

Sağ bekten istediği verimi alamayan Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Manchester City'nin gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Pablo Zabaleta ile temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, ilk önerisini yaptı.

3 yıllık istiyor

Görüşmede Arjantinli futbolcunun 3 yıllık sözleşme istediği belirtildi. Galatasaray ise 2+1 yıllık sözleşme ve sezonluk 2 milyon Euro teklif etti. Zabaleta, Galatasaray yönetiminden düşünmek için süre isterken tecrübeli oyuncunun hafta başında net yanıt vermesi bekleniyor.