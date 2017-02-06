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Galatasaray'dan 2 transfer birden !

GALATASARAY'DAN 2 TRANSFER BİRDEN !

Galatasaray, pivot oyuncuları Sofia da Silva ile Ashley Paris'i sezon sonuna kadar transfer etti.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 30 Temmuz 1990 doğumlu Portekizli pivot Sofia Da Silva ile sezon sonuna dek anlaştı. Sarı kırmızılılar aynı zamanda  21 Eylül 1987 doğumlu Birleşik Amerikalı pivot Ashley Paris'i de renklerine kattı. 

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