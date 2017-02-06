Galatasaray'dan 2 transfer birden !

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 30 Temmuz 1990 doğumlu Portekizli pivot Sofia Da Silva ile sezon sonuna dek anlaştı. Sarı kırmızılılar aynı zamanda 21 Eylül 1987 doğumlu Birleşik Amerikalı pivot Ashley Paris'i de renklerine kattı.
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