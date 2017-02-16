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''Galatasaray'a şampiyon olmaya geldim''

''GALATASARAY'A ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM''

Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Igor Tudor'un Florya'da futbolculara ilk mesajı "Buraya şampiyon olmaya geldim" oldu.

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Jan Olde Riekerink'in yerine Galatasaray'ın başına getirilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. 38 yaşındaki genç teknik adam idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Tudor'un toplantıdaki ilk sözü "Ben buraya şampiyon olmaya geldim" oldu.

Toplantıyı çok uzun tutmayan genç teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın şampiyon olmaması için hiç bir neden yok. Herkes şunu iyi bilsin daha çok çalışan, daha çok isteyen formanın sahibi olur. Adaletimden kimsenin şüphesi olmasın, bunu kısa sürede hepiniz göreceksiniz"

İdman oldukça tempolu geçti

Toplantının ardından sarı-kırmızılı takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Igor Tudor yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Antrenman daha öncekilere göre oldukça tempolu geçti. Riekerink zamanında en fazla 1.5 saat süren idman yaklaşık 2 saat sürdü.

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