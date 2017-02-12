Galatasaray'a Kayserispor darbesi

Lider Beşiktaş ile ikinci Başakşehir'in yenildiği, 4. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 1 puan aldığı haftada Galatasaray büyük bir fırsatı kaçırdı.

Kayserispor'u yenmesi halinde farkı 2'ye indirecek olan sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine 2-1 yenilerek büyük avantajı değerlendiremedi.

Konuk ekip 29'da Mabiala ve 45'te Levent Gülen'in attığı 2 kafa golü ile 3 puana uzandı. Son dakikalarda Eren Derdiyok'un kafa golü G.Saray'a yetmedi. Karşılaşma 2-1 Kayserispor'un galibiyeti ile sonlandı.

Bu sonuçla Galatasaray 39 puanda kaldı ve 3. sıradaki yerini korudu. Son haftaların flaş takımlarından olan Kayserispor ise puanını 19 yaptı ve 16. sıraya yükseldi.

ÇOK TARTIŞILACAK KARAR!

Farkı bire indiren Galatasaray sağ kanattan etkili geldi. Bruma’nın içeriye çevirdiği topta savunma sektirdi, Podolski önünü boşaltıp golü yaptı ancak hakem Hüseyin Göçeköncesinde Eren’in faul yaptığını belirtti. Sarı-kırmızılı futbolcular hakeme büyük tepki gösterdi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Kupada elendikten sonra gözünü lige çeviren Galatasaray, şampiyonluk hedefi yolunda kayıp vermek istemiyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’i takip eden sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Kardemir Karabükspor maçında puan kaybetmesinin ardından bu şansı iyi kullanmak istiyor.

42. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 41 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 2 kez galip gelebildi. 13 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 87 kez fileleri havalandırırken, Kayseri temsilcisi ise 29 gol kaydetti.

SNEİJDER YOK

Galatasaray’da sakat futbolcuların durumu işleri zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakeşehir ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Sneijder, Selçuk ve Carole sakatlanmış oyuna devam edememişti. Tedavilerine başlanan oyuncuların hızlı gelişimi teknik heyeti sevindiriyor. Sneijder'in en erken 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayacağı açıklandı.

İŞTE NEFES KESEN MAÇIN ÖZET

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