ANA SAYFA
Galatasaray, Sigthorsson'u gönderiyor !

GALATASARAY, SİGTHORSSON'U GÖNDERİYOR !

Sarı-kırmızılı kulüp, İzlandalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi için görüşüyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray Kulübü, İzlandalı forvet oyuncusu Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesini feshetmek istiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Fransa'nın Nantes takımından kiralanan Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi amacıyla görüşmelere başlandı.

Nantes'tan sezon sonuna kadar 700 bin euro ödenerek kiralanan ve 1 milyon 215 bin euro karşılığı sözleşme yapılan Sigthorsson, uygun bir fesih tazminatı karşılığında gönderilmek isteniyor.

Transferinin hemen ardından İzlanda Milli Takımı kampında sakatlanan ve sol diz iç menisküsünde yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Sigthorsson, sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıkamadı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte beklenen performansı veremeyen başka oyuncularla da sözleşme fesih görüşmeleri yapılmasının planlandığı bildirilirken, hangi futbolcuların gündemde olduğu konusunda isim verilmedi.

AA
227
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ana Ivanovic'ten dünyayı şok eden kararGalatasaray'dan şok karar ! Yasin Öztekin...Telegol yayından kaldırıldı !
Tevez'den rekor sözleşme !Medhi Benatia hamlesi !Sevilla Quaresma'nın peşinde !
Chelsea'den Hakan Çalhanoğlu bombasıDick Advocaat'ın Ozan planıFenerbahçe'den Kjaer için son karar
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS