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Galatasaray Elazığspor maçı hangi kanalda

GALATASARAY ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, bugün Türkiye Kupası mesaisinde. E Grubu'ndaki 5. maçında Elazığspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, Tuzla şokunun üstüne yine puan kaybederse tur şansını çok zora sokacak. ATV’de yayınlanacak mücadelenin başlama saati 19:45.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Galatasaray, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp 5 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, son olarak 3-2'lik şok Tuzlaspor yenilgisiyle üçüncü sıraya gerilemişti.

Son 3 yılın şampiyonu olduğu kupada bir kötü sürprize daha tahammülü kalmayan Cimbom, yine puan kaybetmesi halinde gruptan çıkma şansını büyük ölçüde yitirebilir. Aslan'ın tur umudu kalmayan 1 puanlı Gakgoş ile Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak kritik mücadelesini Kutluhan Bilgiç yönetecek.

YASİN İÇİN DÖNÜŞ VAKTİ

Devre arası bu sezon ikinci kez süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, yine bir kupa sınavında Galatasaray formasına kavuşacak. Yönetimin, A takıma dönmesi yönündeki kararının ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de milli futbolcuyu affetti.

AMK Gazetesi
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