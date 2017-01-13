Galatasaray Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi

Sarı kırmızılı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı bildirim şöyle:

Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.



> 2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti



> 2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



> 2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



> 2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



> 2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.



Ahmet Çalık: "Hayal ettiğim kulübe geldim"



Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı milli futbolcu Ahmet Çalık, hayalini kurduğu kulübe geldiğini söyledi.



Sarı-kırmızılı takımda 3 numaralı formayı giyecek olan Ahmet Çalık, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğim kulübe geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak ve çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim." şeklinde konuştu.



Menajerinin telefonu sonrasında kariyerinin yer değiştirdiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Evde oturuyordum menajerim aradı ve 'inşallah Galatasaray olacak.' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim, o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü. Biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray taraftarıyla bir an önce buluşmak istediğini vurgulayan milli stoper, şunları kaydetti:



"Çok sabırsızım. Bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız."