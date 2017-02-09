Futbolculara 20 milyon liralık ödeme yapıldı

Galatasaray yönetimi, Riva ve Florya projelerinden gelen parayla futbolcularına da 5 milyon euroluk (Yaklaşık 20 milyon TL) ödeme yaptı.

Bu sezon sporcu alacaklarını ödeme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray Yönetimi, Riva ve Florya projesinden gelen ilk etap parasıyla sadece bankalara değil, oyunculara da ödeme yaptı. Bu doğrultuda futbolculara dün itibariyle 5 milyon Euro civarında para dağıtıldığı öğrenildi.

Özellikle yerli futbolcuların aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle sıkıntı yaşadığı, yönetimin bu hamlesiyle takımın rahat bir nefes aldığı belirtildi. Galatasaraylı oyuncular, geçtiğimiz haftalarda UEFA’ya gönderilen belgelerde, alacaklarının Şubat ayında ödenmesini kabul ettiklerini bildirmişti. Başkan Dursun Özbek de deyim yerindeyse eline geçen ilk toplu parayla sözünü tutmuş oldu.

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