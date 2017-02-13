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''Fenerbahçe'yi de yenmeye gideceğiz''

''FENERBAHÇE'Yİ DE YENMEYE GİDECEĞİZ''

Küçülme kararı sonrası kötü başladığı sezonda çıkışa geçmeyi başaran Kasımpaşa, gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti.

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Süper Lig'de ilk 5 maçında sadece 1 puan toplayan ve teknik direktör  değişikliğinin ardından çıkışa geçmeyi başaran lacivert-beyazlı ekip, bu dönemde  aldığı sonuçlarla zirve yarışında sıralamayı etkiledi.
 
Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasına lider giren Beşiktaş'ın  deplasmanda Kardemir Karabükspor'a mağlup olmasının ardından zirve şansını  yeniden yakalayan Medipol Başakşehir'i sahasında 4-0 yenerek çarpıcı bir sonuca  imza attı.
 
Lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 32 puanla ilk  iki sırada girdikleri ligin 14. haftasında da siyah-beyazlıları sahasında 2-1  mağlup etmeyi başarmıştı.
 
Unvanları bitirdi

Kasımpaşa, ligin ilk 7 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Osmanlıspor ile ilk 14 hafta mağlup olmayan Beşiktaş'ı yenerek, rakiplerinin namağlup  unvanlarına son verdi.
 
Lacivert-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turunda  Moldova'nın Zimbru, 3. ön eleme turunda Estonya'nın Nomme Kalju, play-off turunda  Danimarka'nın  Midtjylland ve gruplarda İsviçre'nin Zürih takımları ile Süper  Lig'in ilk 7 haftasında mağlup olmayan Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yenerek,  Ankara temsilcisine bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşatmıştı.
 
İstanbul temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada  sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrılan ve Süper Lig'in ilk 14 haftasında  yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ı da sahasında aynı skorla mağlup ederek  siyah-beyazlı ekibi ligde ilk deviren takım olmuştu.
 
"Fenerbahçe'yi de yenmeye gideceğiz"
 
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Spor Toto Süper  Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacakları maçta da iddialı  olduklarını söyledi.
 
Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ve oyuncular ile teknik  heyetin güzel anlaştığını belirten Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu  ifadeleri kullandı:
 
"Medipol Başakşehir'den almış olduğumuz 3 puan bizim için oldukça  önemliydi. Rakibiniz ne kadar güçlü olursa olsun, sizin iyi oynadığınız, onların  ise kötü gününde olduğu maçlar vardır. Bizim açımızdan oldukça mutluluk verici  bir sonuç. Lig son haftaya kadar böyle kıran kırana devam edecektir. Fenerbahçe  maçında da iddialıyız. Fenerbahçe'yi de yenmeye gideceğiz. Yenebilir ya da  yenilebiliriz ama kesinlikle kazanmaya gideceğiz. İyi oynarsak bunu da  başaracağız."
 
Hasan Hilmi Öksüz, Süper Lig'in çekişmeli geçtiğini ve alt sıralardaki  ekiplerle aralarında ciddi bir puan farkı olmadığını dile getirerek, şöyle devam  etti:
 
"Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in takımın başına gelişinden sonra gerçek  kimliğine kavuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalmış olmamız önemli bir  gösterge. Arkadaş, dost ve takım olmuş bir ekibimiz var. Bunu da sahaya  yansıtıyoruz. Lig oldukça zorlu geçiyor ve takımımız hak ettiği yere doğru  gitmeye çalışıyor."
 
"Türkiye'de 'büyük takım' diye bir şey yok"

Türkiye'de "büyük takım" diye bir kavramın olmadığını savunan Hasan  Hilmi Öksüz, büyük kulüplerin de eskisi kadar gücü bulunmadığını kaydetti.
 
Anadolu takımlarının zaman zaman büyük kulüpleri çok rahat  yenebildiğini vurgulayan Öksüz, "Anadolu kulüpleri ligde tutunmak adına ciddi  şeyler yapmaya çalışıyor. Türkiye'de 'büyük takım' diye bir şey yok. Büyük  kulüpler var ve büyük kulüpler artık eskisi kadar güçlü değiller. Bunlar,  camiaları büyük olan ve geniş kitlelere hitap eden kulüpler. Takımlar ise zaman  zaman küçük ya da büyük olabiliyor. Bu, transferlerin iyi yapılmasıyla ilgili bir  durum." diye konuştu.
 
Bu sezon ortaya koyduğu performansla en güçlü takımın Medipol  Başakşehir olduğunu savunan Öksüz, ligin kalan bölümünde tüm futbolculara ve  kulüplere başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

AA

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