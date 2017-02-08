Fenerbahçe'nin melekleri set vermedi

2017 CEV Voleybol Bayanlar Şampiyonlar Ligi C Grup 2. Devre rövanş karşılaşmasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Tauron MKS Dabrowa’yı harika bir maç sonrası 3-0 mağlup eden Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Yaptığı 4 maçı da kazanıp puanını da 12’ye yükselten Fener’in melekleri rakiplerinden 12 set alırken, rakiplerine sadece 1 set verdi. Fenerbahçe 5. Maçını 23 Şubat 2017’de Azerrail Baku ile deplasmanda oynayacak.

FENERİN MELEKLERİ RAKİPLERİNE NEFES ALDIRMADI!

Fenerbahçe taraftarlarının “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı ve söyledikleri “İzmir Marşı” ile maça başlayan Fenerbahçe rakibine nefes aldırmadı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı rövanş maçında Polonya temsilcisi Tauron MKS Dabrowa karşısında maça iyi başlayan taraf oldu. İlk setin teknik molalarını da 8-4 ve 16-9 farklı önde geçti Sonraki sürelerde de iyi manşetler alıp, yerinde bloklarla rakiplerinin hücumlarını kestiler. Etkili servisle 5 sayı ve bloktan da 2 hücumdan 13 rakip takım hatasından da 5 sayı bulan Fenerbahçe seti de 25- 15 gibi farklı skorla aldılar.

2. SETİ DE KAZANAN FENERBAHÇE SET SKORUNU 2-0 LEHİNE ÇEVİRDİ!

İlk seti rahat kazanan Fenerbahçe, ikinci sette zorlansa da bu seti de alıp set skorunu 2-0 lehine çevirdi. İkinci set ilk setin aksine karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. Bu setin de Teknik molalarını Fenerbahçe 8-7 ve 16-14 önde tamamladı. Sonraki sürelerde de takım halinde iyi bir maç çıkartan Fenerbahçe bu sette de smaçlarıyla 19, servisten 1 ve rakip takımın hatasından da buldukları 5 sayıyla bu seti de 25-20 aldı

GERİDEN GELİP SETİ ALAN FENERBAHÇE MAÇI DA KAZANDI!

İlk iki seti alıp derin bir nefes alan Fenerbahçe üçüncü sete hatalarla başlayınca rakip takım bu setin teknik molalarını 7-8 ve 13-16 önde geçti, Fenerbahçe rakibini 21-21’de yakaladı. 22-21 öne geçti. 23, 23 ve 24-24 beraberlik sonrası Fenerbahçe 25-24 öne geçti. Eda’nın servisi direk sayı olunca Fenerbahçe seti 26-24 maçı da 3-0 kazandı. Grupta liderliğini sürdürdü.