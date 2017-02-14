ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Yordan Minchev ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE'DE YORDAN MİNCHEV İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Basketbol takımı genç oyuncusu Yordan Minchev'i Sırbistan'a gönderdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kulübün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın genç oyuncularından Yordan Minchev, 2016-2017 sezonunun sonuna dek Sırbistan’ın KK Vrsac takımına kiralanmıştır."

85
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İşte yeni 10 numara !'Rodrigues'i oynat' talimatı !Abdullah Avcı sürprizi !
''Kimse benimle konuşmadı''Bundesliga'da haftanın futbolcusu Hamit Altıntop !Sergen Yalçın başarısının sırrını açıkladı !
''Benim karakterimi kimse satın alamaz''''Böyle giderse başkanlığa aday olurum''Podolski'ye pastırmalı gönderme
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS