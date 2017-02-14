Fenerbahçe'de Yordan Minchev ile yollar ayrıldı

Kulübün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın genç oyuncularından Yordan Minchev, 2016-2017 sezonunun sonuna dek Sırbistan’ın KK Vrsac takımına kiralanmıştır."
Fenerbahçe Basketbol takımı genç oyuncusu Yordan Minchev'i Sırbistan'a gönderdi.
Kulübün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın genç oyuncularından Yordan Minchev, 2016-2017 sezonunun sonuna dek Sırbistan’ın KK Vrsac takımına kiralanmıştır."