Fenerbahçe'de Yordan Minchev ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE'DE YORDAN MİNCHEV İLE YOLLAR AYRILDI Fenerbahçe Basketbol takımı genç oyuncusu Yordan Minchev'i Sırbistan'a gönderdi. Basketbol » Basketbol Süper Lig 14.02.2017 11:06

Kulübün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın genç oyuncularından Yordan Minchev, 2016-2017 sezonunun sonuna dek Sırbistan’ın KK Vrsac takımına kiralanmıştır." 85