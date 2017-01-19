Fenerbahçe’de şok sakatlık

FENERBAHÇE’DE ŞOK SAKATLIK THY Avrupa Ligi'de Panathinaikos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Udoh'tan kötü haber geldi. Basketbol » Euro League 19.01.2017 19:31

THY Avrupa Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe ile Panathinaikos, Ülker Sports Arena’da kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekibe ABD’li pivot Udoh’tan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada “Oyuncumuz Ekpe Udoh, sağ bacak arka alt adalesindeki sakatlık nedeniyle bu akşam forma giyemeyecektir” ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Avrupa’da 17 maçta 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16 takım arasında 6. sırada bulunuyor. Panathinaikos ise, aynı puanla sarı laciverti takımın bir basamak önünde. Obradovic’in öğrencileri en son Kızılyıldız deplasmanından 75-73 mağlup ayrılmıştı. Mücadelenin son saniyeleri nefes kesmişti. Yunanistan ekibi ise, Atina’da Anadolu Efes’i 91-82 yenmişti. Udoh’un olmayışında pota altında, yeni transfer Anthony Bennett ve Jan Vesely büyük iş düşecek. AMK Gazetesi 146