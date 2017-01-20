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Fenerbahçe'de Kjaer sevinci

FENERBAHÇE'DE KJAER SEVİNCİ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Kjaer'in Başakşehir maçında oynayabilme ihtimali doğdu.

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Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi Kjaer'den müjdeli haber geldi. 
 
Adale zarındaki yırtık nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı çalışan Kjaer, bugün takımla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Dick Advocaat, antrenman öncesinde yaptığı sohbet toplandısında gazetecilere, Kjaer'in maça yetişebileceğini söyledi.
Danimarkalı başarılı stoperin yokluğu Adanaspor maçında da hissedilmişti. 
 
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Pazar günü Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de konuk edecek.

Milliyet
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