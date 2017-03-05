Fenerbahçe uzatmalarda güldü !

Ligde son 4 haftadır galibiyet hasret olan ve 3 hafta üst üste berabere kalan Fenerbahçe, Osmanlıspor'u duraklama dakikalarında Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken Osmanlıspor Pinto maçın bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında sahaya çıkardığı ilk 11'i, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Osmanlıspor maçında da değiştirmedi.Sarı-lacivertlilerde Gregory van der Wiel, Salih Uçan, Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ile Emmanuel Emenike ise teknik direktör Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

BABASINI KAYBEDEN LENS KADIKÖY'DE DESTEK

Babası vefat eden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, Osmanlıspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Lens, dün sabah gittiği Hollanda'dan, Osmanlıspor maçında forma giyebilmek için gece döndü. Fenerbahçe'de futbolcular da Jeremain Lens'i unutmadı ve Hollandalı yıldıza anlamlı bir jest yaptılar. Sarı-lacivertli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde Lens'in babasının isminin yer aldığı "RIP (Huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens, 1958-sonsuz" yazılı tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da Lens'e destek verdi.

TRİBÜNLER YİNE BOŞ

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bu sezon derbi ve Avrupa maçları dışında tribünleri dolduramayan sarı-lacivertli taraftarlar, diğer lig maçlarına oranla bu karşılaşmaya daha az ilgi gösterdi.

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerin performansı, tribünlere de yansıdı. Maçtan önce de az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarlar "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." ve "Yönetim istifa" tezahüratı yaptılar.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

TEK EKSİK VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısında tek eksiği kaleci Volkan Demirel oldu. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak tecrübeli file bekçisi, kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Gregory van der Wiel, Salih Uçan, Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ile Emmanuel Emenike ise teknik direktör Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE NEFES KESEN MAÇIN ÖZETİ

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