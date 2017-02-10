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Fenerbahçe set vermedi !

FENERBAHÇE SET VERMEDİ !

Efeler ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe karşılaştığı Arkasspor'u 3-0 mağlup etti.

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Efeler Ligi’nde 15. haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren iki ekipten Arkasspor, evinde Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da oynanan müsabakanın setleri 20-25, 21-25 ve 22-25’lik skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla Arkasspor 33.2 puanda kalıp 3. sıraya gerilerken, 34.7 puana ulaşan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti. Fenerbahçeli voleybolcular karşılaşma sonunda Nusret tarafından popüler hale gelen tuz dökme hareketi salt-bae ile galibiyet sevinci yaşadı.

Arkasspor 0-3 Fenerbahçe

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKASSPOR: Hasan (x), Sanders (xx), Gökhan (xx), Mustafa (xx), Sanchez (xx), Borges (xx), Ahmet (xx), Yiğit Gülmezoğlu (x), Bravo (x), Caner (x), Muhammet (x), Hakkı (x)

FENERBAHÇE: Quesque (xxx), Pajenk (xxx), Selçuk (xxx), Sket (xxx), İbrahim (xxx), Metin (xxx), Mehmet (xxx), İsmail (xx), Alperay (xx), Oğulcan (xx)

SETLER: 20-25, 21-25, 22-25

SÜRE: 87 dakika (27, 28, 32)

DHA
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