Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Kadıköy'de gol fırsatlarını bir bir harcayan sarı lacivertliler, Kasımpaşa karşısında da 2 puan bıraktı. Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Kanarya, Advocaat yönetiminde Avrupa'daki Krasnodar mağlubiyetiyle birlikte üst üste 4.maçında da galip gelemedi.

Geçen hafta Bursaspor ile berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Krasnodar’a yenilen Advocaat’ın öğrencilerinde düşüş sürüyor. Maçı izlemeye gelen taraftarlar sarı lacivertli futbolcuları ıslıklayarak protesto etti.

VAN DER WİEL 81 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Gregory van der Wiel, 81 gün sonra formasına kavuştu.

Hollandalı sağ bek, sarı-lacivertli formayı son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Kasım 2016'da yapılan Gençlerbirliği müsabakasında terletmişti.

Sarı-lacivertli takımla ligdeki son maçını 16 Ekim 2016'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynayan Slovak futbolcu Stoch ise 126 gün sonra Fenerbahçe formasıyla lig mücadelesinde görev aldı.

ADVOCAAT'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda 1-0 kaybedilen Krasnodar mücadelesine ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım ve Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesine çekti.

Rus temsilcisine karşı 11'de forma giyen Alper Potuk ile Jeremain Lens'i ise sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı. Advocaat, bu futbolcuların yerine Gregory van der Wiel, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Miroslov Stoch ve Volkan Şen'i görevlendirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Stoch, Volkan Şen ve Sow ilk 11'i ile başladı. Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Fernandao, Şener Özbayraklı, Emenike, Neustaedter ve Salih Uçan yer aldı.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ!

Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar takımı, oynadıkları kötü futbol nedeniyle protesto etti. Özellikle Josef de Souza, topu her ayağına aldığında yuhalandı. Kuban Krasnodar mağlubiyetinin ardından lige dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, 80. dakikadan sonra taraftarlar takımı protesto etti. Özellikle Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, topu ayağına her aldığında tepki gördü. Taraftarların bazıları ise sarı-lacivertlilere destek vermek için takımı alkışladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptılar.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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