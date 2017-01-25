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Fenerbahçe grupları 3 puanla bitirdi

FENERBAHÇE GRUPLARI 3 PUANLA BİTİRDİ

Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, Amedspor'u 3-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Amer Sportif'i 3-0 mağlup etti.

36. dakikada Salih Uçan'ın güzel asistinde Van Persie farkı ikiye çıkardı.

44.dakikada sahne yine Robin Van Persie çıktı, Panenka penaltısıyla skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.
İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11' yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. Amed Sportif ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, konuk ekip taraftarlarının izleyemediği maçı yaklaşık bin 500 sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etti. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ
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